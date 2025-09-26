Lo Slavia Praga arriva al meglio alla partita di Champions League di martedì contro l'Inter. La formazione di Jindřich Trpišovský ha infatti superato per 2-0 il Dukla in uno dei tanti derby della capitale della Repubblica Ceca. Decisiva la doppietta di Thomas Chory, che al 24esimo e al 40esimo piazza le due stoccate vincenti che permettono allo Slavia di portarsi momentaneamente in vetta con due punti di vantaggio sullo Sparta Praga impegnato domani a Ostrava contro il Banik. 

Data: Ven 26 settembre 2025 alle 22:08
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
