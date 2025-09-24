Grazie alla modifica del regolamento UEFA, che consente l'inserimento di un nuovo elemento nelle rose per le Coppe europee per rimpiazzare giocatori costretti a lunghi stop per infortunio, per Federico Chiesa potrebbero riaprirsi le porte della Champions League. È lui, infatti, il principale indiziato per integrare la rosa del Liverpool e rimpiazzare Giovanni Leoni, lo sfortunato difensore ex Parma che ieri ha rimediato la rottura del legamento crociato durante la gara di EFL Cup col Southampton.