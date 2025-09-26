Il brutto infortunio rimediato da Giovanni Leoni potrà portare all'inserimento di Federico Chiesa nella lista Champions League del Liverpool per l'attuale fase campionato, dove gli inglesi se la vedranno anche con l'Inter. A confermarlo ci ha pensato Arne Slot rispondendo a una domanda diretta in conferenza stampa: "Sì, abbiamo esaminato la questione - ha detto il tecnico dei Reds in conferenza stampa -. Non posso dirti esattamente a che punto sia questo processo al momento. Non è qualcosa che faccio io, ci sono altre persone che lo fanno. Ma se sono informato correttamente, se un giocatore ha un infortunio che dura più di due mesi, è possibile sostituirlo. Questo è quello che mi hanno detto e ora dobbiamo vedere se è vero o no, ma altre persone stanno indagando".