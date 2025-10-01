Ancora un ko per l'Ajax dell'ex Inter, Davy Klaassen che a fine partita si è presentato ai microfoni per commentare il brutto risultato di Marsiglia dove i lancieri hanno perso per 4-0 e aizzato critiche e malcontento nei confronti di Heitinga. "Futuro dell'allenatore in discussione? Noi non siamo inquieti al riguardo, ma si scrive davvero molto a proposito" ha detto il capitano della compagine olandese.

"C'è molto clamore intorno al club e questo non aiuta - ha continuato -. L'unica cosa che possiamo fare è andare avanti come una squadra. Non mollare e cercare di migliorare il nostro calcio. Questo è ciò che, in definitiva, dovrebbe portare il nostro successo a lungo termine" ha riportato Voetbalprimeur.nl.