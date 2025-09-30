In attesa del match di questa sera contro il Real Madrid, valido per la seconda giornata di Champions League 2025/26, Rafael Urazbakhtin, allenatore del Kairat Almaty, altro euro-rivale dell'Inter, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

"Loro sono molto veloci e possono ripartire in contropiede in qualsiasi momento. Per noi sarà fondamentale tenere sotto controllo i loro attaccanti. I ragazzi in difesa dovranno lavorare duramente. Ovviamente daranno il massimo e cercheranno di giocare in modo intelligente. Questa partita non è storica solo per noi, ma per tutto il Kazakistan. Poiché si gioca in casa nostra, abbiamo maggiori possibilità. Dobbiamo credere in noi stessi. Giocare contro un club di alto livello rappresenta per noi una grande esperienza e, posso dire, anche una prova importante" ha detto caricando l'ambiente.