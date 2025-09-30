Dopo la l'allenatore, anche Dastan Satpayev, attaccante di un altro degli eurorivali dell'Inter ovvero il Kairat Almaty, ha presentato la sfida contro il Real Madrid in conferenza stampa: "Affrontiamo ogni avversario con due giocatori, recuperiamo il pallone facilmente oppure cerchiamo di affrontarli uno contro uno senza paura. È una nuova esperienza per noi. Cercheremo di resistere il più possibile. Ovviamente capiamo che la partita sarà molto difficile. È un avversario scomodo, e per di più ha vinto più volte la Champions League. Tuttavia, vogliamo vincere. Penso che se ci impegniamo per i nostri tifosi, tutto potrà andare per il meglio".