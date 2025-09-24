Il positivo esordio di Giovanni Leoni con il Liverpool (avversario dell'Inter in Champions League) è macchiato dall'infortunio rimediato all'81' dei sedicesimi della Carabao Cup contro il Southampton. L'ex Parma è stato costretto a lasciare il campo in barella: nelle prossime ore saranno necessari gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

"Certo, è giù perché non si è sentito subito bene, ma è una cosa che ora dobbiamo valutare - ha spiegato Arne Slot, tecnico dei Reds, nella conferenza stampa post partita -. Normalmente queste cose non accadono in cinque o dieci minuti e bisogna aspettare domani (oggi, ndr) per vedere come si riprende e poi magari fare una risonanza magnetica per capire meglio quanto è grave la situazione. Normalmente le emozioni di un giocatore dicono molto. Durante il fine settimana ho visto un giocatore dell'Eredivisie olandese uscire completamente in lacrime - Ruben van Bommel, tra l'altro, del PSV - e il giorno dopo si è rivelato che aveva ragione. Speriamo per il meglio."