Un match letteralmente dominato, salvo un po' di sofferenza nel finale; ma fa quello che deve il Liverpool di Arne Slot per fare suo il derby della Merseyside superando l'Everton per 2-1 e ottenendo il quinto successo in cinque partite, cosa che i Reds non erano mai riusciti a fare dall'istituzione della Premier League. Ryan Gravenberch e Hugo Ekitike fanno esplodere Anfield nel primo tempo, poi al 58esimo Idrissa Gana Gueye trova la rete che rimette in gioco i Toffees, incapaci però di completare la rimonta. Liverpool che in attesa delle altre partite decolla a quota 15 e mette sei punti tra sé e l'Arsenal in classifica.