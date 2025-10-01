Logica delusione, ma anche realismo dopo la pesante sconfitta patita contro il Newcastle da parte dell'Union Saint-Gilloise. A sottolineare lo stato d'animo del gruppo gialloblu è Anouar Ait El Hadj: "Fa male perdere in questo modo, ma sapevamo di avere di fronte grandi giocatori. Abbiamo visto con i rigori e il gol in contropiede che ogni errore è stato pagato caro. Il Newcastle ha sfruttato le occasioni che hanno auvto e siamo stati puniti per piccoli errori. Ma c'è ancora orgoglio perché abbiamo dato tutto. Sta a noi imparare da questa esperienza", afferma in zona mista.

"È difficile subire gol dopo due rigori e un contropiede", ha ripetuto El Hadj. "Sono piccoli dettagli a determinare lo 0-4. Ma imparando da questa esperienza, forse saremo noi a vincere la prossima volta, capitalizzando le nostre occasioni e subendo meno gol". Ricordiamo che il Saint-Gilloise sarà la prossima avversaria dell'Inter nella gara in programma martedì 21 ottobre al Lotto Park di Bruxelles.