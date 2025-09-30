Serata intensa in Champions League, tra goleade e ko inattesi. L’Atletico Madrid continua la sua marcia trionfale: dopo i cinque gol rifilati al Real nel derby, cala un altro pokerissimo contro l’Eintracht Francoforte. A segno Raspadori, Le Normand, Griezmann, Simeone jr e l’immancabile Julián Álvarez, confermando la squadra di Simeone come una delle più in forma d’Europa.

Successi larghi anche per Marsiglia e Bayern Monaco. I francesi travolgono l’Ajax con la doppietta di Paixao e i gol di Aubameyang e Greenwood, mentre i bavaresi strapazzano il modesto Pafos grazie a Kane (due reti), Olise e Jackson, con in mezzo un’autorete.

Molto più equilibrate le altre sfide. A Stamford Bridge il ritorno di José Mourinho finisce male: il suo Benfica cade contro il Chelsea di Maresca, decisiva l’autorete di Rios. A Istanbul, un rigore di Osimhen regala al Galatasaray i primi tre punti e infligge al Liverpool la seconda sconfitta consecutiva, tra le proteste per un penalty prima assegnato e poi tolto ai Reds nel finale.

Spettacolo anche in Norvegia: il Bodo/Glimt, trascinato da Hauge (doppietta), sogna a lungo, ma il Tottenham acciuffa il 2-2 all’89’ con uno sfortunato autogol di Gundersen.

I risultati della giornata:

Atalanta - Bruges 2-1: 38' Tzolis (B), 74' rig. Samardzic, 87' Pasalic

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5: 25' rig., 52' e 74' Mbappé, 83' Camavinga, 93' Diaz

Atletico Madrid - Francoforte 5-1: 4' Raspadori, 33' Le Normand, 45'+1 Griezmann, 57' Burkardt (E), 68' Simeone, 82' rig. Alvarez

Bodo/Glimt - Tottenham 2-2: 53' e 66' Hauge, 69' van de Ven (T), 89' aut. Gundersen (T)

Chelsea - Benfica 1-0: 18' aut. Rios

Galatasaray - Liverpool 1-0: 16' rig. Osimhen

Inter - Slavia Praga 3-0: 20' e 65' Martinez, 34' Dumfries

Marsiglia - Ajax 4-0: 6' e 11' Paixao, 26' Greenwood, 52' Aubameyang

Pafos - Bayern 1-5: 15' e 35' Kane, 21' Guerreiro, 31' Jackson, 45' Orsic (P), 69' Olise