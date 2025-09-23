Il Liverpool prosegue lo strepitoso avvio di stagione con un altra vittoria. I Reds, avversari dell'Inter nella fase campionato di Champions League, passano col brivido il sedicesimo della Carabao Cup grazie al guizzo nel finale di gara di Ekitike: il francese, espulso poco dopo il gol, va in rete al minuto 85 e sigla il definitivo 2-1 sul Southampton, regalando gli ottavi alla squadra di Slot. A sbloccare la gara ci aveva pensato Isak, mentre Charles aveva messo la firma sul momentaneo pareggio dei Saints.

A tenere in apprensione i Reds anche le condizioni di Giovanni Leoni. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo in barella all'81', da capire l'entità dell'infortunio che potrebbe però essere grave.