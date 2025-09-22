Ancora un risultato che non rende felice Simeone quello ottenuto ieri dal suo Atletico Madrid, eurorivale dell'Inter nella fase campionato di Champions League. I Colchoneros, reduci dal rocambolesco ko contro il Liverpool, non sono riusciti a blindare il risultato e con il Maiorca non sono riusciti ad andare oltre l'1-1. Risultato che il Cholo commenta così in conferenza: "Dal lato dell'allenatore dobbiamo guardare il lato positivo e correggere ciò che dobbiamo correggere. La parte difensiva deve essere migliorata. La squadra ha iniziato a segnare in tutte le partite, ma dobbiamo migliorare per reggere le partite" ha detto a proposito del momento che sta attraversando la squadra.

Parola chiave: pazienza.

"Stiamo cercando di costruire una nuova squadra. Sono arrivati molti giocatori e stiamo lavorando. Siamo sulla strada giusta e speriamo che l'efficacia e la forza ci avvicinino ai risultati che non stiamo ottenendo".