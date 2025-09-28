Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato dopo il grande successo in campionato nel derby contro il Real Madrid. Un 5-2 roboante per i colchoneros, che in Champions sfideranno anche l'Inter. Simeone ha parlato così delle sue emozioni: "Ho pianto perché c'erano così tante emozioni dentro di me. La stagione è iniziata in modo complicato e ci sono così tanti sforzi da parte di persone che non si vedono, quindi questa sensazione è stata meravigliosa", le parole raccolte da AS.