A margine di un evento organizzato da Hyundai, Antoine Griezmann, attaccante francese dell'Atlético Madrid, ha rilasciato un'intervista al quotidiano AS durante la quale ha esaminato il livello della squadra in questa stagione e la sua carriera con la maglia dei Colchoneros. Segnata dalla delusione enorme vissuta a Milano, quando perse la finale di Champions League a Milano contro il Real Madrid, finale dove lui sbagliò uno dei calci di rigore finali: "Sì, ci penso sempre. Se avessi segnato, non avremmo vinto ma avremmo avuto comunque un vantaggio. Continuo a pensare a quel momento e continuerò a pensarci finché non vincerò la Champions League con l'Atlético".

Negli ultimi tempi, Diego Simeone lo ha lasciato spesso in panchina, situazione che Grizi accetta con filosofia: "Preferisco giocare; quando sei un giocatore, vuoi giocare. Fin da piccolo, vuoi giocare e non stare seduto in panchina. Ma lo accetto; sono un professionista e devo continuare a dare il massimo per aiutare i miei compagni di squadra".