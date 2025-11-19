"Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita in cui bisogna vedere il miglior Napoli, perché sono tutte sfide di altissimo livello". Così Matteo Politano a Radio CRC suona la carica al suo Napoli prima del ritorno della Serie A all'indomani della sosta per le Nazionali, pausa che i partenopei hanno affrontato dopo il ko con il Bologna.

"L'Atalanta è forte e ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti - ha continuato sulla sfida che attende la squadra di Antonio Conte contro la Dea -. Sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100% ma sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche questa partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata".

Sui nuovi innesti poi aggiunge:

"Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti".