"Quello contro l'Inter è stato un risultato che ha fatto tanto rumore, ma ci ha unito perché ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di spingere molto di più: abbiamo capito quali sono stati gli errori e stiamo cercando di non commetterli più". Questo è il racconto del portiere del Torino, Alberto Paleari, a proposito della sconfitta di San Siro alla prima giornata di campionato ai microfoni di DAZN.

"In questo momento ha ribaltato le gerarchie superando Franco Israel come portiere titolare: "Non è facile essere leader di una squadra anche quando non si gioca, ma non sono mai stato uno che ha messo l'ego davanti - ha spiegato Paleari - e Marco Baroni vuole tenere tutti sul pezzo: il mister dice sempre che non vuole creare delle gerarchie, ma mantenere tutti allo stesso livello".