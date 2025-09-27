L'Inter sfiderà l'Atletico Madrid il prossimo 26 novembre, nel frattempo i colchoneros stanno davvero ben figurando in Liga. Quest'oggi i ragazzi di Simeone hanno stravinto il derby di Madrid per 5-2. Le Normand ha aperto le marcature, poi i blancos l'avevano ribaltata con Mbappé e Guler, a fine primo tempo l'incornata di Sorloth ha permesso all'Atletico di pareggiare i conti. Nella ripresa onda biancorossa con la doppietta di Alvarez e il gol di Griezmann a sigillare un successo davvero straripante e storico.