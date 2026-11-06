La reazione che tutti si aspettavano è arrivata. A Rotterdam l'atteggiamento dell'Inter soprattutto nell'approccio alla gara, è stato molto positivo. Praticamente impeccabile: pressione alta sin dai primi istanti e manovra avversaria praticamente soffocata e senza possibilità di uscita. Così l'Inter ha mosso i primi passi contro il Feyenoord. Poi il gol di Bisseck, davvero bello nella sua realizzazione tecnica, ha fatto il resto. Ma quel che ha spinto il Biscione è stato l'atteggiamento aggressivo e dominante in ogni zona del campo. Le modalità comportamentali hanno modellato il risultato in terra olandese, e ora i nerazzurri pensano già alla sfida di domenica contro il Como.

Como on fire in Champions

La gara di mercoledì sera del Como ha fornito a tutto il mondo indicazioni incredibili alla truppa di Fabregas, che ha segnato ben nove reti al Lens in trasferta. La parabola ascendente dei lariani è incredibile, ripensando al momento in cui, nel non così lontano 2019, chi scrive questo editoriale osservava dalla tribuna stampa del Franchi di Siena la sfida di Serie C tra i bianconeri e proprio il Como. La scalata mozzafiato dei lariani è riassunta in un lavoro incredibile di una dirigenza che ha saputo sfruttare al meglio gli ingenti investimenti della proprietà degli Hartono. I tifosi del Como possono essere davvero molto orgogliosi di un percorso a dir poco incredibile.

Il crocevia col Como

Domenica a San Siro ci sarà una sfida importante almeno per un paio di ragioni. Anzitutto perché l'Inter deve ritrovare l'acuto dopo la sconfitta nel derby che ha permesso alle altre big di avvicinarsi e alla Lazio di provare una mini fuga. Ma non solo: è anche l'ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali e andare al riposo per quindici giorni con una vittoria darebbe una carica aggiuntiva alla squadra di Chivu, che ha già saputo reagire nel frattempo in Champions. Ma sarebbe anche un segnale al campionato vincendo un altro scontro diretto casalingo dopo la rimonta contro il Napoli.