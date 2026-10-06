Piano piano, Cristian Chivu sta recuperando tutti i nazionali. E non solo. Spence finalmente è in gruppo, idem Calhanoglu. E pure Dimarco ha superato il fastidio al ginocchio patito con il Napoli. Tutti alla Pinetina già nelle prossime ore. Tutti... o quasi.

All'appello mancherà Lautaro Martinez, il capitano. Proprio lui. Il motivo? Il calendario della nazionale argentina che ha incasellato il match con il Benin per l'addio di Messi alla Seleccion nella notte tra oggi e domani. Il Toro, diventato il terzo miglior marcatore nella storia dell'Albiceleste con 42 gol, dovrebbe rivedersi ad Appiano Gentile giovedì o venerdì. A far dubitare del suo impiego con il Parma non solo i pochi allenamenti prima del match, ma soprattutto gli 11mila chilometri di viaggio.

E poi il calendario. Dopo il Parma, infatti, l'Inter avrà il Club Brugge (in Champions League), il Bologna, lo Shakhtar Donetsk (sempre in Champions League), la Fiorentina, il Venezia e il derby contro il Milan che chiuderà il mese di ottobre. Lautaro resta un imprescindibile di Chivu, ma è chiaro che il momento richiede prudenza e gestione. Dunque, con ogni probabilità, niente Parma per il capitano. Colpa di Messi e di quegli 11mila chilometri.