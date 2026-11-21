La macchia del terzo derby perso consecutivamente dall'Inter in campionato, rimane. Non è vero che passa, la stracittadina rappresenta una cosa che esula dal contesto e il risultato determina gli umori del tifosi, o almeno la maggioranza di essi, sino al derby successivo. Sulla sponda nerazzurra dei Navigli si attende dunque la gara di ritorno per cercare di riportare la Chiesa al centro del villaggio. Ma intanto la vita continua in casa Inter e la trasferta di Champions nella tana del Feyenoord e l'attesissima sfida di San Siro contro il Como hanno sentenziato: la Beneamata c'è e continua tosta il suo percorso per tentare di arrivare a dama in tutte le competizioni che la vedono protagonista. Ed è successo anche senza il suo leader, Lautaro Martinez.

A Rotterdam la squadra di Cristian Chivu ha stravinto il match senza incassare reti. Clean sheet anche contro il Como di Fabregas e Nico Paz, battuto per 2-0 nonostante la prestazione meritasse un punteggio più largo a favore dei nerazzurri. Le due gare vinte senza far esultare l'avversario non sono casuali. Sia in Olanda che al Meazza, si è ammirata un'Inter più corta, più compatta, votata ad un chirurgico recupero della palla con movimenti perfettamente sincronizzati, piuttosto che ad un velleitario pressing alto che in troppe gare di inizio stagione ha concesso ripartenze letali all'avversario. La forza d'urto che la squadra possiede dalla cintola in su, ha poi permesso di vincere alcune partite in rimonta, ma mister e giocatori avevano capito che non sempre si poteva giocare col fuoco senza poi scottarsi.

Ecco così il colloquio toccasana dopo il derby e prima della trasferta di Rotterdam e proprio sul temuto campo olandese l'Inter ha mostrato la sua nuova versione sin dal fischio di inizio. È vero che le due convincenti vittorie senza soffrire nulla, siano anche figlie del ritorno a grandi livelli di rendimento da parte di giocatori ancora fondamentali per la causa come ad esempio Barella, Dimarco e Calhanoglu, ma Hakan può ancora fare meglio crescendo di condizione.

Poi è arrivata la sosta per le Nazionali e in azzurro è definitivamente esploso Pio Esposito, andato a segno da grande goleador sia nella strepitosa vittoria di Milano contro la Francia, doppietta per lui, sia in Belgio, nonostante a Bruxelles sia finita con una sonora e amara sconfitta che ha escluso l'Italia dai quarti di finale di Nations League. Il ventunenne bomber di Castellammare di Stabia ha realizzato sinora in Nazionale dieci reti in quindici presenze. Alla sua età aveva fatto meglio solo il leggendario Giuseppe Meazza. E Pio in azzurro ha fallito due rigori, il primo nella maledetta notte di Zenica, l'ultimo sui titoli di coda della gara persa contro i belgi. Un attaccante così, che aveva timbrato anche contro il Como, realizzando la rete del vantaggio, fa sognare i tifosi interisti per presente e futuro. Da tenerserlo stretto almeno per i prossimi dieci anni, se non di più.

Intanto alla Pinetina sono tornati ad allenarsi insieme Lautaro, finalmente guarito e voglioso di tornare a dettare legge e Marcus Thuram, strepitoso durante l'assenza del Toro. Thuram ha fortunatamente smaltito in fretta l'affaticamento muscolare che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione di Zidane per le partite della Francia contro Italia e Turchia. Purtroppo un problema muscolare toglie dalle rotazioni Bonny, ma domani sera a Bergamo contro l'Atalanta Chivu potrà disporre in attacco di tre pezzi da novanta a prescindere da chi scenderà subito in campo e chi, invece, attenderà in panchina il suo momento.

A Bergamo sarà dura, nonostante la tradizione favorevole e la classifica con quattordici punti di differenza a favore dei nerazzurri di Milano. Ma l'Atalanta dispone di giocatori di livello e Maurizio Sarri è un tecnico che sa preparare al meglio le grandi sfide. Ma a Rotterdam e contro il Como si è vista una nuova Inter. Vogliosa, compatta e non presuntuosa. L'umiltà è sinonimo di grande squadra e averlo capito facilita il cammino.