"All'Inter c'è un prima di me e un dopo. Quando sono arrivato ho trovato un disastro, Appiano era un disastro. Poi spendemmo 120.000 euro, c'erano i campi con i buchi, è diventato un gioiello". Parola di Antonio Conte. I microfoni sono quelli di Cronache di Spogliatoio, la voce senza tentennamenti è proprio quella del tecnico che scrive vittorie e parla pugliese. Diciamo la verità, l'intervista ci ha illuminato. Alla Pinetina avevamo un santo travestito da architetto e non lo sapevamo.

L'Antonio da Lecce ha cambiato la vita nerazzurra, ne ha annunciato la resurrezione, e noi ingrati non ne abbiamo proclamato la sua venuta. Conte ha allenato la Beneamata dal 2019 al 2021, biennio di stadi vuoti, un po' di paura e tanto COVID. Con lui arriva il diciannovesimo scudetto, quello targato Zhang. Si comincia con i tarallucci e vino di inizio sodalizio e poi la tradizionale fuga di cui Antonio, puntuale, non riesce a fare a meno. I suoi amori verso le squadre da lui guidate durano mai più di due anni, Inter Napoli Chelsea e Nazionale docunt.

Lui è fatto così. Prende squadre un po' perse (il Biscione non vinceva uno Scudetto da dieci anni), le ringalluzzisce, le ricompatta, moltiplica loro le ambizioni. Applausi scroscianti di tifoserie in adorazione. Poi da copione Conte lascia la nave, se ne allontana fisicamente e moralmente, in qualsiasi condizione di mare essa si trovi. E tanti saluti all'equipaggio: senza ripensamenti, senza remore. Antonio è bravo, vince ovunque ed ovunque scolpisce tracce. Ma pretende campioni consolidati, idee e strutture a cinque stelle, budget e portafogli bucati.

In questo panorama di qualità, efficacia e pretese, ha costruito un ego non propriamente misurato. Un modus da fare impallidire anche il più speciale di tutti, sua maestà José Mourinho. Dopo Conte alla Pinetina sono arrivati prima Inzaghi (1 scudetto, due finali Champions) e poi Chivu, padre putativo del doblete, ancora in corsa per i sogni del popolo blu e nero. Chi più chi meno, gli allenatori passati da Appiano hanno aggiunto tasselli di storia, nessuno di loro ha inventato nulla. È nella composizione della storia che l'Inter è diventata leggenda globale, non nella favola di qualche stagione. Lo sanno tutti, lo sa anche il bravo Conte.

Se non lo ammette, sussurrateglielo piano piano. Senza farlo rimanere male.