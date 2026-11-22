"All'Inter c'è un prima di me e un dopo. Quando sono arrivato ho trovato un disastro, Appiano era un disastro. Poi spendemmo 120.000 euro, c'erano i campi con i buchi, è diventato un gioiello". Parola di Antonio Conte. I microfoni sono quelli di Cronache di Spogliatoio, la voce senza tentennamenti è proprio quella del tecnico che scrive vittorie e parla pugliese. Diciamo la verità, l'intervista ci ha illuminato. Alla Pinetina avevamo un santo travestito da architetto e non lo sapevamo.
L'Antonio da Lecce ha cambiato la vita nerazzurra, ne ha annunciato la resurrezione, e noi ingrati non ne abbiamo proclamato la sua venuta. Conte ha allenato la Beneamata dal 2019 al 2021, biennio di stadi vuoti, un po' di paura e tanto COVID. Con lui arriva il diciannovesimo scudetto, quello targato Zhang. Si comincia con i tarallucci e vino di inizio sodalizio e poi la tradizionale fuga di cui Antonio, puntuale, non riesce a fare a meno. I suoi amori verso le squadre da lui guidate durano mai più di due anni, Inter Napoli Chelsea e Nazionale docunt.
Lui è fatto così. Prende squadre un po' perse (il Biscione non vinceva uno Scudetto da dieci anni), le ringalluzzisce, le ricompatta, moltiplica loro le ambizioni. Applausi scroscianti di tifoserie in adorazione. Poi da copione Conte lascia la nave, se ne allontana fisicamente e moralmente, in qualsiasi condizione di mare essa si trovi. E tanti saluti all'equipaggio: senza ripensamenti, senza remore. Antonio è bravo, vince ovunque ed ovunque scolpisce tracce. Ma pretende campioni consolidati, idee e strutture a cinque stelle, budget e portafogli bucati.
In questo panorama di qualità, efficacia e pretese, ha costruito un ego non propriamente misurato. Un modus da fare impallidire anche il più speciale di tutti, sua maestà José Mourinho. Dopo Conte alla Pinetina sono arrivati prima Inzaghi (1 scudetto, due finali Champions) e poi Chivu, padre putativo del doblete, ancora in corsa per i sogni del popolo blu e nero. Chi più chi meno, gli allenatori passati da Appiano hanno aggiunto tasselli di storia, nessuno di loro ha inventato nulla. È nella composizione della storia che l'Inter è diventata leggenda globale, non nella favola di qualche stagione. Lo sanno tutti, lo sa anche il bravo Conte.
Se non lo ammette, sussurrateglielo piano piano. Senza farlo rimanere male.
Giulio Peroni / Twitter: @peroni_giulio
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 Bayern Monaco, Dreesen: "Il nostro desiderio è la Champions League"
- 23:31 Henry: "Ronaldo nel suo prime all'Inter, al PSV e nel Barcellona"
- 23:17 Fabregas: "Ramon? Deve imparare a fermare gente come Thuram ed Esposito"
- 23:03 Stoccarda, Prömel: "Ci riprenderemo, contro l'Inter daremo il massimo"
- 22:49 Napoli-Torino 1-0, McTominay la risolve e dà fiato ad Allegri
- 22:35 Martorelli: "Tante partite trabocchetto, ma Atalanta-Inter è quella più importante"
- 22:20 Como, Da Cunha: "Volevamo reagire subito dopo la sconfitta con l'Inter"
- 22:06 Stoccarda, messaggio di Undav all'Inter: "Presto ci rifaremo"
- 21:52 Lautaro scalpita per tornare. E l'Atalanta è tra le sue vittime preferite
- 21:38 Stoccarda frenato, Hoeneß amaro: "Abbiamo perso un'occasione"
- 21:23 Spalletti: "Conte vuole tornare alla Juve? Trovo normale che..."
- 21:09 Gasperini: "Chi più forte di Malen? In Serie A gente valida come Lautaro"
- 20:54 Zielinski a parte, il polacco va verso il forfait per la gara di Bergamo
- 20:40 Inter-Atalanta, lo Scudetto, l'addio di Figo. Maicon a FcIN: "Giorno speciale"
- 20:25 Stoccarda sciupone a Gelsenkirchen, con lo Schalke 04 è solo 0-0
- 20:11 Mondiali U17, Franceschini (CT Italia): "Molto soddisfatto dell'approccio"
- 19:57 Malen cala il poker, Mora arrotonda e la Roma stende 5-1 il Parma
- 19:50 Potenza, Tisci: "Dispiaciuto ma non preoccupato. Il rigore? Il portiere..."
- 19:36 Cagliari, infortunio per Mendy. Pisacane: "Sono preoccupato"
- 19:21 Bookies - Inter favorita alla New Balance Arena contro l'Atalanta
- 19:07 La Russa: "Due stadi vicini a Milano è possibile. Come in Sud America"
- 18:53 San Siro, Majorino replica a Scaroni: "Milano è dei milanesi, non dei fondi"
- 18:39 Qui Atalanta - Anche Kristensen è tornato a lavorare in gruppo
- 18:30 Inter U23-Potenza: Melgrati e Marello supremi, Agbonifo Re Mida
- 18:25 Lazio, Gattuso: "Frattesi ha bisogno di affetto. E di mazzate sui denti"
- 18:10 Frattesi: "All'Inter sono stato così bene che potevano fare ogni cosa"
- 17:57 Atalanta-Inter, in lavagna un gol degli attaccanti
- 17:42 Marello in conferenza: "Il mister ci ha gasati. Abbiamo fatto tanto gruppo in questi giorni"
- 17:25 Vecchi in conferenza: "Siamo competitivi con tutti, ma piedi per terra"
- 17:14 Verso Atalanta-Inter, fattore Krstovic per la Dea: ha portato 7 punti a Sarri
- 17:00 La Lazio non sbaglia un colpo: 3-0 al Lecce e allungo in vetta. Ok il Como
- 16:46 Musica, cori e orgoglio nerazzurro: l’Inter Club Monopoli festeggia 37 anni
- 16:30 SERIE C - Inter U23-Potenza 2-1: i nerazzurri si confermano "ammazza-big"
- 16:18 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:04 Italia Femminile, il ct Soncin: "Il nostro sogno è quello di andare al Mondiale"
- 15:50 Sosta accantonata, ora si torna a fare sul serio: rush finale del 2026
- 15:35 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:21 Inter-Juve U20, Up&Down - Vukaj inesauribile, che impatto Grisoni Fasana
- 15:07 Inter, mirino sulla doppia cifra di vittorie nelle prime 12 giornate
- 14:53 L'architetto Foster: "Generali Stadium una straordinaria opportunità"
- 14:39 FOTO FcIN - Marotta e Ralph presenti al Breda per Inter U23-Potenza
- 14:30 Il derby d'Italia U20 è nerazzurro: Kukulis-Grisoni Fasana, la Juve va KO
- 14:24 Non solo Inter, anche il Milan mette Mendy nel mirino: il possibile incastro con Camarda
- 14:10 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 13:56 Inter a Bergamo con la carica dei precedenti favorevoli: il dato
- 13:41 Qui Atalanta - Il punto di Sarri su recuperi e infortunati
- 13:27 GdS - Chivu conferma quasi per intero l'undici che ha battuto il Como
- 13:13 Vieri: "Pio Esposito, tra 2/3 anni farà 25 gol, da Appiano mi dicono che..."
- 12:58 TS - Atalanta, Sarri ritrova ritrova quattro giocatori: Bellanova e Kessie titolari
- 12:43 Atalanta, Sarri: "La storia dell'Inter parla per loro, ma prepareremo bene il match"
- 12:28 Marianella: “L’Inter ha tante certezze, credo che ci sia un'ideuccia sulla Champions”
- 12:14 Ausilio pronto a rimettersi in gioco in Premier League: c'è Il Tottenham
- 12:00 Corsera - Vendita San Siro, annullato il sequestro del telefono di Malangone
- 11:30 Il Giorno - Calhanoglu punto fisso, l'Inter punta a chiudere il rinnovo entro dicembre
- 11:16 Orlandini: “Emozioni più grandi all’Atalanta, spero che l'Inter non sia al meglio”
- 11:02 Repubblica - Asse Roma-Milano per lo Scudetto. Gattuso cerca l'allungo
- 10:48 Dzemaili: “L’Inter fu vicina a uno dei giocatori che preferisco: spacca le partite”
- 10:34 CdS - Dimarco-Inter, verrà esercitata l'opzione per il rinnovo
- 10:19 Corsera - Luis Henrique può partire a gennaio: Oaktree apre alla cessione
- 10:05 CdS - Dimarco prepara il sorpasso: vuole ritrovare al più presto i suoi livelli
- 09:55 CdS - Lautaro, niente rischi. Chivu punta quota 100 gol
- 09:40 CdS - Jones titolare contro l'Atalanta: Chivu ritrova il suo jolly
- 09:26 TS - Nove partite in 32 giorni: nessuno come l'Inter. Ma Chivu ritrova gli infortunati
- 09:12 GdS - Tour de force, Chivu pensa al turnover: quattro cambi in vista
- 08:58 TS - Rinnovi bollenti, Calhanoglu il caso più spinoso. Attesa per Dimarco
- 08:44 TS - Bastoni, rinnovo in salita: torna alla carica il Barcellona?
- 08:29 GdS - Chivu cambia a destra: Spence all'attacco, Pavard pronto a coprirgli le spalle
- 08:15 GdS - Svolta inglese per Chivu: Stones, Jones e Spence finalmente tutti a disposizione
- 08:12 GdS - De Ketelaere cerca la svolta: i nerazzurri sono un tabù da sfatare