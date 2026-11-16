La Nazionale italiana cade ancora, ma questa volta la sconfitta lascia sensazioni diverse. Il 3-1 rifilato alla Francia aveva restituito entusiasmo, fiducia e soprattutto la sensazione che qualcosa stesse finalmente cambiando. Poi è arrivato il Belgio, con un pesante 4-1 che ha riportato tutti bruscamente alla realtà. Una battuta d'arresto netta, difficile da digerire, che però non può e non deve diventare un pretesto per cancellare quanto di buono è stato costruito finora.
Le due sfide contro il Belgio hanno evidenziato difficoltà importanti. La differenza di ritmo, di gamba e di velocità è apparsa evidente, così come la capacità degli avversari di mettere ripetutamente in difficoltà gli azzurri. Sono aspetti sui quali bisognerà lavorare, senza nascondersi dietro al risultato e senza cercare giustificazioni. .
C'è però una riflessione che va oltre il campo. Non sono bastati tre Mondiali saltati per compattarci attorno alla Nazionale italiana. Tre appuntamenti mancati, tre ferite sportive che avrebbero dovuto insegnarci quanto sia importante ritrovare un senso di appartenenza, sostenere un progetto e accompagnare una squadra nei momenti di difficoltà. E invece, dopo Belgio-Italia, i soliti leoni da tastiera sono tornati alla ribalta, pronti a puntare il dito contro giocatori e allenatore.
In Italia, purtroppo, sembra esserci uno sport nazionale che va ben oltre il calcio: distruggere tutto. Basta una sconfitta per trasformare ogni entusiasmo in una sentenza, per rimettere in discussione allenatore, giocatori e progetto. E troppo spesso le critiche finiscono persino per essere condizionate da questioni di tifo, simpatie e antipatie personali. Non si guarda più soltanto a quello che un calciatore fa in campo, ma anche alla maglia che indossa nel proprio club. Si perde così di vista l'obiettivo comune: il bene della Nazionale.
Eppure esiste anche un altro modo di guardare alle cose: provare a vedere il bicchiere mezzo pieno. L'Italia è ripartita. E questo non significa che sia improvvisamente diventata una grande Nazionale, né che tutti i problemi siano stati risolti. Significa, semplicemente, che sono stati messi alcuni mattoni importanti per ricostruire un gruppo, ritrovare un'identità e dare spazio a nuovi protagonisti. Ci sono segnali positivi che meritano di essere valorizzati, anche quando arrivano serate difficili come quella contro il Belgio.
Del resto, contro la Francia gli azzurri avevano dimostrato di poter mettere in campo qualcosa che va oltre la condizione atletica e la qualità tecnica: carattere, spirito di sacrificio, orgoglio e soprattutto cuore. Ingredienti che avevano permesso di superare le difficoltà e conquistare una vittoria importante. Non si può pretendere che tutto questo scompaia soltanto perché, qualche partita dopo, sono emersi nuovamente limiti e fragilità.
Il percorso è appena cominciato e la strada da fare è ancora lunga. La voglia di tornare a essere una Nazionale forte, rispettata e capace di competere ai massimi livelli è comprensibile. Ma la fretta non è una buona consigliera. Serve tempo, serve pazienza e serve soprattutto la possibilità di sbagliare senza che ogni errore venga trasformato in una condanna definitiva. Anche a Mancini e ai ragazzi che stanno dando vita a questo nuovo ciclo bisogna concedere il tempo necessario per crescere e trovare le proprie certezze.
E proprio in una serata così negativa c'è un altro elemento che merita di essere sottolineato: Francesco Pio Esposito. L'attaccante azzurro è riuscito a prendersi la scena con un gol capolavoro, una giocata che conferma ancora una volta il suo talento e la sua capacità di lasciare il segno. Poi è arrivato l'errore dal dischetto nel finale, che avrebbe potuto rendere ancora più straordinari i suoi numeri con la maglia della Nazionale.
A 21 anni, 4 mesi e 18 giorni, Esposito è diventato il secondo giocatore più giovane nella storia dell'Italia a raggiungere quota dieci gol, alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza, che ci era riuscito a 20 anni, 5 mesi e 30 giorni. Dieci reti in appena 15 presenze: numeri straordinari.
E invece, anche nei suoi confronti, c'è chi sembra aspettare soltanto l'occasione per attaccarlo. Dopo il gol capolavoro, qualcuno finirà per ricordare soltanto il rigore sbagliato. Si rischia di non godersi nemmeno un talento del genere, di non riuscire ad apprezzare quello che un ragazzo di appena 21 anni sta facendo con la maglia azzurra. Come se un errore dagli undici metri potesse cancellare dieci gol in quindici partite.
È il solito copione: si esalta un giocatore quando tutto va bene e lo si mette alla gogna al primo errore. Ma Esposito ha 21 anni, un futuro davanti e tutto il diritto di sbagliare, imparare e continuare a crescere. Dovremmo essere orgogliosi di avere un ragazzo così giovane capace di raggiungere numeri che appartengono alla storia della Nazionale, non cercare il pretesto per demolirlo. Ma la sua colpa è essere un giocatore dell'Inter.
Torniamo alla Nazionale. Una sconfitta per 4-1 fa male, inutile negarlo. Ci sono problemi evidenti e sarebbe sbagliato ignorarli. Ma sarebbe altrettanto sbagliato buttare via tutto, dimenticando i segnali incoraggianti delle precedenti uscite e il valore dei giovani che stanno emergendo. Per tornare grandi non bastano una vittoria contro la Francia o una serata di entusiasmo. Servono continuità, lavoro, programmazione e pazienza. Soprattutto, serve un ambiente capace di sostenere la propria Nazionale anche nei momenti complicati, mettendo da parte rivalità e colori di club.
Abbiamo già pagato un prezzo altissimo per le nostre divisioni e per i fallimenti del calcio italiano. Tre Mondiali senza l'Italia dovrebbero averci insegnato qualcosa. Non possiamo continuare a invocare una Nazionale forte e poi essere i primi a demolirla quando inciampa. Perché ricostruire è molto più difficile che distruggere. E forse, prima ancora di chiedere all'Italia di tornare grande, dovremmo imparare noi a darle il tempo per diventarlo.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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