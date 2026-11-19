Nove partite in un mese, il primo trofeo in palio, una sfida da dentro fuori e due competizioni in cui è vietato perdere punti per strada. Dal 22 novembre al 22 dicembre sarà un vero e proprio tour de force per l’Inter, chiamata a chiudere un 2026 ammantato di gloria tricolore trovando quelle risposte che va cercando da inizio stagione, all’alba del secondo anno della gestione Cristian Chivu. Sì, perché la scorsa estate, complice alcune scelte improrogabili da prendere, la dirigenza ha deciso di non rispettare il famoso motto 'squadra che vince non si cambia' dovendo apportare delle modifiche obbligatorie alla rosa. Lo zoccolo duro, tolto qualche senatore che aveva raggiunto il limite d’età consentito, è rimasto quasi completamente intatto e su quello sono state innestate delle new entry ancora tutte da scoprire. John Stones e Curtis Jones hanno fatto solo intravedere quello che possono dare alla causa prima di finire ai box per infortunio, idem Djed Spence che, una volta trovata una condizione fisica accettabile, ha mostrato solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un giocatore interessante. La pagine dei tre inglesi, insomma, sono ancora bianche, uno scenario non certo prevedibile ad agosto, quando la critica in coro aveva esaltato l’ultima campagna acquisti condotta da Piero Ausilio come diesse nerazzurro. Con i giocatori provenienti dalla Premier League, oltre al secondo portiere Ivan Provedel (due presenze finora), è tornato alla base Aleksandar Stankovic, per ora oggetto misterioso, ‘chiuso’ da una concorrenza difficile da battere per uno che deve ancora maturare una certa esperienza in un ambiente sempre sotto pressione.

Il mercato fin qui ha dato poco o nulla; la carretta l’hanno tirata i soliti noti, sapendosi dividere equamente le fatiche per arrivare alle vittorie, tra campionato e Champions League. Per fare due nomi su tutti: all’inizio ha spinto tanto Lautaro Martinez, che infatti si è dovuto fermare per un mese dopo lo sforzo extra profuso; in seguito Marcus Thuram ha saputo prendere alla grande il suo posto, concludendo il secondo ciclo terribile di partite con la lingua di fuori, costretto a rinunciare a una delle cose a cui tiene di più nel calcio, la Nazionale francese. Ordinaria amministrazione se si pensa a quanto sia massacrante il calendario negli ultimi anni. E, allora, più che mai conta il collettivo, l’unico strumento attraverso il quale si può passare sopra a un’assenza pesante.

Dopo la tornata di match delle Nazionali, le preghiere dei tifosi dell’Inter sono state ascoltate: nessun nome nuovo in infermeria e la possibilità per i lungodegenti di recuperare il tempo perduto con l’obiettivo di tornare al 100%. Una notizia non così scontata che permetterà all’Inter di riallacciare, senza conseguenze negative, il discorso lasciato in sospeso l’8 novembre, dopo la prestazione stagionale più completa nelle due fasi di gioco che è valsa la vittoria sul Como. L’Inter deve ripartire da lì, mettendo quella stessa applicazione tattica e quello spirito che hanno consentito alle individualità di emergere e non di affondare per colpa dei famosi errori difensivi. Conta il contesto, ça va sans dire (concetto da tenere presente quando si esaltano o si disprezzano le performance di un nazionale lontano dal proprio club). Alle premesse di cui sopra ci saranno da aggiungere gli assenti, più o meno giustificati, dei primi tre mesi di questa annata. Poi, solo poi, si capirà la vera forza dell'Inter 2026-27. E se, come dice Ausilio, "è l'Inter più forte e completa degli ultimi anni".