L'Italia è una Repubblica calcistica, fondata sull'anti-interismo. Questo potremmo dire oggi, al termine della sosta nazionali. Ovviamente è una estremizzazione, ma ci aiuta a capire come ormai da anni si sia creato un clima tossico attorno all'Inter, in particolare tra i tifosi delle rivali Juventus e Milan.

E così, a ogni passo falso della nazionale azzurra, non si perde occasione per vomitare insulti e odio verso quello che viene definito "Blocco Inter". Ammesso e non concesso che quattro calciatori su venticinque rappresentino un blocco. Il dato è comunque veritiero: negli ultimi anni, proprio quella nerazzurra è stata la società a fornire all'Italia il numero maggiore di elementi, alcuni di loro senza dubbio di alto livello. Purtroppo, questo è coinciso con un periodo non esattamente esaltate del calcio nostrano, a eccezione di Euro 2020.

E allora ogni occasione diventa buona per attaccare l'Inter e i suoi calciatori, tra insulti e frustrazione malcelata. La verità è che l'Inter infastidisce perché vince e perché i suoi giocatori sono forti, compresi quelli che vanno in Nazionale. In particolare, a essere presi di mira, sono Bastoni e Barella, letteralmente massacrati a ogni errore e "dimenticati" quando invece disputano gare eccellenti come in Italia-Francia 3-1.

Un clima tossico nato in un contesto ormai invivibile, resto spregevole e inqualificabile non solo da tifosotti bilosi, ma pure da trasmissioni sportive sul web e pure in tv, con la presenza di opinionisti del terrore e cronisti dell'odio. Ci dispiace per loro.