Una tappa interlocutoria, ma comunque fondamentale. Il rientro dalla sosta per le nazionali assume i contorni di un appuntamento rilevante. L'Inter si appresta ad affrontare domenica sera l'Atalanta; si tratta di una gara che può dire molto sulle ambizioni del Biscione. Sarebbe fondamentale conquistare l'intera posta in palio. E, dando uno sguardo ai numeri, c'è da dire che la formazione di Chivu ultimamente si sta davvero ben comportando contro la Dea: se prendiamo gli ultimi dieci confronti tra le due formazioni, possiamo annotare nove successi interisti e un pareggio. Da quel 2-3 del 13 novembre 2022, l'Inter ha praticamente sempre esultato a fine partita contro i bergamaschi, tranne un pareggio del 14 marzo 2026 (1-1).

Il bilancio della prima porzione di campionato

Nove partite separano i nerazzurri dalla fine del 2026. Un mix tra tutte le competizioni (compresa la Supercoppa, ndr) che può fornirci indicazioni maggiormente chiare sullo sviluppo del rendimento del Biscione. Chivu, negli scorsi giorni, ha esplicitato la volontà di guardare il cammino dei suoi ragazzi, senza osservare le altre corsie di quell'autostrada chiamata Scudetto. Se proprio dobbiamo evidenziare un dato da migliorare, beh, quello è sicuramente relativo ai dati in trasferta.

I possibili miglioramenti

L'andamento non è il medesimo di quello casalingo, registrando i 10 punti conquistati dall'Inter in cinque gare fuori casa. Meglio dei nerazzurri fuori casa hanno fatto Lazio, Como, Bologna, Milan e Roma. A Bergamo, dunque, ci si aspetta l'inversione di questo trend. E con il rientro di Lautaro, in attacco sicuramente arriva un apporto significativo non solamente in termini calcistici, ma anche di personalità e sicurezza strutturale della squadra. L'Inter guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti. La chiave è sempre la stessa: non perdere il contatto con il primato. Anzi, coltivare le speranze di successo e rinnovare le ambizioni pregiate.