Un segnale di vicinanza importante da parte dei tifosi interisti della Sicilia per il popolo di Niscemi, la località del nisseno devastata da una frana dallo scorso mese di gennaio: il coordinamento siciliano dei club nerazzurri ha organizzato una raccolta di fondi oggi nella sede del club niscemese presieduta da Massimo Arena.

A coordinare l’iniziativa è stato Francesco Scuderi, referente regionale Inter Club, con la presenza del direttore del centro coordinamento Valerio Bressani. Il tutto alla presenza di un ospite d'onore: era infatti presente Julio Cruz, l’ex attaccante argentino che ha indossato la maglia dell'Inter dal 2003 al 2009, arrivato per la prima volta sull'isola.