L’Inter Club 'Sante Puteo' comunica che, a seguito delle votazioni tenutesi in occasione dell’ultima Assemblea dei Soci, è stata ufficialmente confermata la fiducia al Presidente uscente Antonio Brescia per il prossimo mandato sociale.

La votazione, svoltasi in un clima di grande partecipazione e spirito associativo, ha visto una larga convergenza sulla figura del Presidente, premiando il lavoro svolto negli ultimi anni e la continuità del progetto di crescita del Club. Sotto la sua guida, il sodalizio nerazzurro ha consolidato la propria presenza sul territorio, promuovendo i valori dello sport e del tifo nerazzurro attraverso numerose iniziative sociali e di aggregazione.

"Ringrazio di cuore tutto il Direttivo per la rinnovata fiducia - ha dichiarato il Presidente subito dopo la proclamazione -. Questa conferma non è un traguardo personale, ma il riconoscimento di un lavoro di squadra. Continueremo a lavorare con umiltà e passione per rendere il nostro Club un punto di riferimento sempre più solido per tutti i tifosi interisti di Monopoli e dintorni".

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’organigramma completo del Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente nella programmazione delle prossime attività e trasferte.