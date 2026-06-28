L'interesse montante nei suoi confronti fa presagire un addio ormai scritto di Anan Khalaili all'Union Saint-Gilloise. Il quotidiano belga Het Laatste Nieuws parla addirittura di chance praticamente inesistenti per la sua permanenza in gialloblu, specie dopo che anche l'Inter, dopo il Napoli e alcuni club inglesi e tedeschi, ha manifestato interesse. I campioni d'Italia sono alla ricerca di un sostituto per Denzel Dumfries, in procinto di trasferirsi al Real Madrid. Il giovane e talentuoso Khalaili ha impressionato con l'Union in Champions League e può giocare in diverse posizioni.

È destinato a diventare il trasferimento più costoso nella storia del club di Bruxelles. L'obiettivo è di ottenere più di 25 milioni di euro, anche per la questione della percentuale da riconoscere al Maccabi Haifa sulla plusvalenza. Tuttavia, non è ancora pervenuta un'offerta concreta da parte di Inter o Napoli.