Sebastiano Esposito resta un obiettivo del Como di Cesc Fabregas. L'edizione odierna de Il Quotidiano Nazionale fa il punto sull'attaccante del Cagliari, classe 2002, reduce da una stagione positiva, chiusa con 8 gol e 6 assist. La valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche l'Inter osserva la sua situazione, visto che i nerazzurri detengono il 40% sulla futura rivendita.

Sezione: Mercato / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 16:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione