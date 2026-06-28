Arrivano conferme sul forte interesse dell'Inter per Evan N'dicka. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club di Viale della Liberazione non ha abbandonato la pista che porta al difensore ivoriano della Roma, considerato uno dei profili ideali per raccogliere l'eredità di Acerbi e de Vrij in difesa

La necessità di inserire almeno due nuovi centrali nella rosa di Chivu rende il mercato della difesa una delle priorità assolute dell'estate interista. Per questo motivo Marotta e Ausilio continuano a seguire con attenzione l'evolversi della situazione in casa giallorossa, seppure il presidente dell'Inter quache giorno fa ha smentito categoricamente l'interesse nerazzurro per il giocatore.

Le difficoltà della Roma possono favorire l'Inter



La Roma è chiamata infatti a rispettare gli obblighi finanziari imposti dalla UEFA entro il 30 giugno e potrebbe essere costretta a sacrificare uno dei suoi giocatori più importanti. Nonostante Gasperini consideri N'dicka un elemento fondamentale e avrebbe preferito trattenerlo, le necessità economiche del club potrebbero avere un peso decisivo.

La situazione si è complicata ulteriormente dopo il rifiuto di Koné all'Atletico Madrid. Il centrocampista francese preferisce la Premier e ha rallentato così la strategia della Roma per sistemare i conti. In questo contesto, ora N'dicka rischia di diventare il principale candidato a lasciare Trigoria.

N'Dicka-Inter: le possibile cifre



Secondo La Repubblica, l'affare potrebbe chiudersi per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro, bonus compresi, una valutazione che consentirebbe alla Roma di ottenere una significativa boccata d'ossigeno sul piano finanziario.

Per l'Inter può essere il rinforzo giusto di assoluto livello. Il centrale ivoriano conosce perfettamente la Serie A, possiede esperienza internazionale e ha dimostrato affidabilità e continuità nelle ultime stagioni con la Roma. Caratteristiche che si sposano perfettamente con le esigenze di Cristian Chivu.