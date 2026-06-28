Arrivano conferme sul forte interesse dell'Inter per Evan N'dicka. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club di Viale della Liberazione non ha abbandonato la pista che porta al difensore ivoriano della Roma, considerato uno dei profili ideali per raccogliere l'eredità di Acerbi e de Vrij in difesa
La necessità di inserire almeno due nuovi centrali nella rosa di Chivu rende il mercato della difesa una delle priorità assolute dell'estate interista. Per questo motivo Marotta e Ausilio continuano a seguire con attenzione l'evolversi della situazione in casa giallorossa, seppure il presidente dell'Inter quache giorno fa ha smentito categoricamente l'interesse nerazzurro per il giocatore.
Le difficoltà della Roma possono favorire l'Inter
La Roma è chiamata infatti a rispettare gli obblighi finanziari imposti dalla UEFA entro il 30 giugno e potrebbe essere costretta a sacrificare uno dei suoi giocatori più importanti. Nonostante Gasperini consideri N'dicka un elemento fondamentale e avrebbe preferito trattenerlo, le necessità economiche del club potrebbero avere un peso decisivo.
La situazione si è complicata ulteriormente dopo il rifiuto di Koné all'Atletico Madrid. Il centrocampista francese preferisce la Premier e ha rallentato così la strategia della Roma per sistemare i conti. In questo contesto, ora N'dicka rischia di diventare il principale candidato a lasciare Trigoria.
N'Dicka-Inter: le possibile cifre
Secondo La Repubblica, l'affare potrebbe chiudersi per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro, bonus compresi, una valutazione che consentirebbe alla Roma di ottenere una significativa boccata d'ossigeno sul piano finanziario.
Per l'Inter può essere il rinforzo giusto di assoluto livello. Il centrale ivoriano conosce perfettamente la Serie A, possiede esperienza internazionale e ha dimostrato affidabilità e continuità nelle ultime stagioni con la Roma. Caratteristiche che si sposano perfettamente con le esigenze di Cristian Chivu.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 14:41 Sucic: "Inter, stagione fantastica. Gioco in uno dei migliori club del mondo"
- 14:27 Francia, allarme rientrato per Thuram: solo un affaticamento al polpaccio
- 14:13 FOTO - Perisic, altro messaggio da interista: Ivan esalta l'MVP Sucic
- 13:40 Mkhitaryan ospite al 'Newmag Summerfest 26': bagno di folla per l'interista
- 13:25 Sky - Inter, inserimento per Khalaili: il prezzo potrebbe lievitare
- 13:10 Lautaro, primo gol al Mondiale. Esulta anche il Liniers: "Il nostro orgoglio"
- 12:55 videoCosta d'Avorio, Bonny completamente integrato: balletto davanti ai compagni
- 12:41 Il Tirreno - Cocchi, il Pisa si è mosso prima del Catanzaro
- 12:27 Perisic: "La qualità dei nostri giovani è alta. E sono fortunati perché..."
- 12:13 Croazia, Dalic: "Non capisco perché ci fossero dubbi su questa squadra"
- 11:59 Croazia, Sucic: "Ho detto a Modric che gioca come se avesse 20 anni"
- 11:44 Corsera - Il rinnovo di Esposito, le piste Khalaili e Chalobah: le strategie dell'Inter
- 11:30 Argentina, Scaloni: "Contenti per il gol di Lautaro. Lui e Alvarez ancora insieme? Serve equilibrio"
- 11:16 La Repubblica - Koné spinge N'dicka lontano da Roma, l'Inter fiuta l'affare: le cifre
- 11:02 GdS - La Roma deve vendere entro il 30 giugno, N'dicka il sacrificato? L'Inter c'è
- 10:54 Solet e Jones, doppia fase di stallo ma trattative ancora aperte. La verità su Wesley
- 10:42 Pablo Paz: "Nico voleva restare al Como, è la scelta giusta. Anche il Real lo voleva e c'è una nuova recompra"
- 10:40 TS - L'Inter prepara l'assalto a Jones, nuova offerta in arrivo? L'assist arriva da... Khalaili
- 10:26 TS - Solet è un rebus, settimana da dentro o fuori. Chalobah e Ordonez i piani B
- 10:12 TS - Napoli avanti su Khalaili, l'Inter prova il sorpasso. Da Molina a Kayode: le alternative
- 09:58 Zamorano: "Chivu è un fenomeno, Zanetti me lo disse. Ora la Champions. Lautaro come me, Esposito..."
- 09:44 CdS - Rinnovo Pio Esposito, scadenza e ingaggio: i dettagli. In ritiro una grande occasione
- 09:30 CdS - Pavard non reintegrato, i motivi della scelta e il peso a bilancio: l'Inter fissa il prezzo
- 09:16 CdS - Priorità difesa, per Solet settimana decisiva? Non solo Chalobah: rispunta Ordonez
- 09:02 CdS - Inter su Khalaili, ma il Napoli vuole accelerare: la situazione
- 08:48 GdS - Compleanno e rinnovo, Esposito al centro del mondo Inter: il club vuole blindarlo
- 08:34 Perisic: "A gennaio sono stato vicino all'Inter. Marotta e Ausilio sanno dove sono"
- 08:20 Lautaro: "Mi sto godendo questo Mondiale, mi sono preparato al meglio. Messi? Incredibile"
- 08:10 Mondiali, ultimi verdetti e polemiche: Austria e Algeria avanti, il Portogallo chiude secondo
- 08:00 Finalmente Lautaro! Primo gol Mondiale su rigore, l'Argentina vince 3-1: il Toro colpisce anche due traverse
- 01:01 Mondiali, vittorie per Inghilterra e Croazia (golazo di Sucic)
- 00:00 Siamo già tutti Stankovic
- 23:43 Croazia, primo gol mondiale per Sucic nel match contro il Ghana
- 23:15 Italia U19 sbarcata in Galles, inizia ufficialmente l'avventura europea
- 23:00 Como, ok l'acquisto di Nico Paz. Il punto sul Fair Play Finanziario UEFA
- 22:45 Pasqualin ricorda il colpo Branca: "Rischiammo di non depositarlo in tempo"
- 22:30 Nico Paz resta al Como, intanto il padre posa con Zanetti negli USA
- 22:15 Argentina, Messi riposa con la Giordania: chance per Lautaro e Nico Paz
- 22:00 Croazia-Ghana, le formazioni ufficiali: Dalic si affida ancora a Sucic
- 21:45 Napoli, la prossima settimana arriva Allegri: i dettagli del contratto
- 21:30 Romano: "Chalobah pallino di Ausilio. E lui verrebbe volentieri in Serie A"
- 21:15 Inter U17 femminile, sfuma il sogno Scudetto: la Juve vince 2-0 in finale playoff
- 21:00 Big match per l'italiano Mariani: dirigerà Brasile-Giappone
- 20:45 Sky - L'Inter fa sul serio per Khalaili. E si stringe per il rinnovo di Esposito
- 20:30 GdS - Solet, affare in stand-by: ancora nessun rilancio dell'Inter
- 20:15 Sky - Il Como non si ferma più, 25 milioni per Chalobah. Ma non bastano
- 20:00 Legrottaglie: "Palestra, scelta da rispettare. Ma ero curioso di vederlo all'Inter"
- 19:45 Romano: "Como su Chalobah, il Chelsea alza il prezzo. Inter alla finestra"
- 19:30 Khalaili, duello Inter e Napoli? La richiesta dell'Union Saint Gilloise
- 19:15 Dalla Germania - Stones, non solo Inter: anche Napoli e Juve sul difensore
- 19:00 Corriere Adriatico - De Pieri-Ascoli, trattativa ben impostata
- 18:45 Cocchi, il Catanzaro resta ancora in corsa. Pisa in vantaggio
- 18:30 Pirateria, De Siervo: "Sottrae risorse vitali a tutto il sistema sportivo"
- 18:15 L'Olanda di Dumfries viaggia forte, Malen: "Siamo in crescita. E ora..."
- 18:00 Amoruso: "Pio Esposito rappresenta presente e futuro della Nazionale"
- 17:45 Sudtirol molto attivo sul mercato: piace Stabile. I dettagli
- 17:30 Pio Esposito e l'Inter: una reciproca volontà di proseguire insieme
- 17:15 Zazzaroni: "Quando c'era Moratti, tutti respiravano l'ossigeno dei sogni"
- 17:00 Lotito non si ferma alla Lazio: è il nuovo proprietario della Reggina
- 16:43 L'urlo di dolore di Walter Sabatini: "Questa vita non mi piace, devo reagire"
- 16:25 fcinKhalaili, non solo Napoli: diversi club interessati. C'è anche l'Inter: il punto
- 16:14 Italia fuori dai Mondiali, Bonfiglio: "In 12 anni nessuno si è allenato bene"
- 15:59 De Pieri, Ascoli al lavoro per la definizione degli ultimi dettagli
- 15:45 Corsa sulla destra, risalgono le quotazioni di Norton-Cuffy del Genoa
- 15:30 Khalaili downgrade rispetto a Palestra? I numeri dicono ben altro
- 15:15 Panathinaikos, Calabria su De Vrij: "Meglio in squadra con te che contro"
- 15:01 Daily Mail - Sfumato Tonali, l'Arsenal vira su Curtis Jones
- 14:48 PODCAST - Di Marzio: "Offerta interista per Palestra mai arrivata"
- 14:35 Nazionale, Malagò pensa a Boniek come DT. In lizza anche Bergomi
- 14:20 Muharemovic piaceva all'Inter, ma ha mollato la presa per un motivo