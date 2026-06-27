Il mercato dell'Inter non si è ancora acceso. E' evidente che il focus dei nerazzurri sia improntato anzitutto sulla corsia di destra, dove sicuramente Chivu saluterà Dumfries, direzione Real Madrid. Ecco che si inserisce in quest'ottica il sondaggio per Khalaili, sul quale c'è anche il Napoli e non solo. L'Union Saint Gilloise lo valuta 25 milioni e, come evidenzia Sky Sport, nel frattempo i nerazzurri valutano il prolungamento del contratto di Pio Esposito: c'è voglia di blindare l'attaccante. Una volontà reciproca di proseguire insieme, sulle frequenze della crescita collettiva. Pio ha dimostrato di sapersi adattare molto bene alle esigenze della squadra e vuole continuare a farlo.