Il primo gol di Lautaro Martinez in un Mondiale, segnato nella partita vinta 3-1 dall'Argentina contro la Giordania, ha fatto felici milioni di persone. In primis i tifosi dell'Albiceleste, poi quelli di tutte le sue squadre di club in cui ha militato in carriera. Compresa la prima, il Club Atletico Liniers: "Al 30° minuto del primo tempo, la striscia si è interrotta e hai segnato un rigore in un Mondiale. L'Argentina ha poi vinto 3-1 contro la Giordania nell'ultima partita della fase a gironi. Il nostro orgoglio come sempre", il messaggio pubblicato sulla pagina Instagram del club di Bahia Blanca.