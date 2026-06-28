Lautaro Martinez ha trovato, nella notte italiana, finalmente il suo primo gol al Mondiale con l'Argentina. Il Toro, partito titolare al fianco di Julian Alvarez, ha siglato il gol del momentaneo 2-0 contro la Giordania su rigore. Una grande prova per il capitano dell'Inter che ha colpito anche due traverse nell'arco della partita, prima di lasciare spazio a Messi al 60esimo minuto.

I complimenti di Scaloni



Nel post partita il ct della Seleccion, Lionel Scaloni, ha commentato il match in conferenza stampa. "I ragazzi hanno fatto una buona partita, siamo riusciti a dare minuti a tutti e questo ci rende contenti", ha esordito.

Spazio poi ai singoli. "Lo Celso non ha potuto essere al Mondiale precedente, Lautaro invece non era riuscito a segnare e oggi siamo contenti per loro. Ora viene il bello. Lautaro e Alvarez ancora in campo insieme? Oggi la squadra ha potuto giocare con Julian e Lautaro, e l'hanno fatto bene, sono giocatori che si possono completare a vicenda. Bisogna cercare equilibrio", ha poi aggiunto Scaloni.