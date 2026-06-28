Potrebbe essere una settimana importante per l'Inter. Domani prende il via ufficialmente il calciomercato e il club nerazzurro vuole accelerare per consegnare a Chivu qualche acquisto in vista dell'inizio del ritiro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'obiettivo della dirigenza è definire le principali operazioni entro il 16 luglio, data in cui i campioni d'Italia partiranno per la Germania per la prima fase della preparazione.

Le priorità riguardano soprattutto il reparto difensivo da rinnovare dopo gli addii di Acerbi, de Vrij e Darmian. Anche la situazione del portiere Ivan Provedel resta da monitorare, con l'Inter che attende ancora il via libera della Lazio per poter chiudere l'operazione.

Solet resta in pole, ma la trattativa è in una fase di stallo



In pole c'è sempre Solet. Il difensore francese avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento all'Inter, ma manca ancora l'accordo con l'Udinese. Nelle ultime settimane però non si sono registrati passi avanti concreti tra i due club. La distanza sulla valutazione economica del cartellino continua infatti a rallentare la trattativa e il silenzio delle ultime settimane inizia ad alimentare qualche interrogativo.

Se nei prossimi giorni non dovesse arrivare un nuovo contatto tra le società, la sensazione è che l'operazione possa definitivamente raffreddarsi. Per questo motivo, la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per capire se Solet resterà il principale obiettivo oppure se l'Inter deciderà di cambiare strategia.

Chalobah e Ordonez restano le principali alternative



Qualora la pista Solet dovesse definitivamente complicarsi, la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato alcune alternative di livello internazionale. I profili maggiormente seguiti sono quelli di Trevoh Chalobah del Chelsea e Joel Ordonez del Club Brugge.

Entrambi sono impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, Francia ed Ecuador, e rappresentano profili già monitorati dall'Inter nelle passate sessioni di mercato. Chalobah, in particolare, continua a essere molto apprezzato per le sue caratteristiche fisiche e tattiche, ma il Chelsea valuta il suo cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Como avrebbe già provato a convincere i Blues con un'offerta da 27 milioni complessivi, senza però ottenere il via libera. Per quanto riguarda Ordonez, gli ottimi rapporti tra Inter e Club Brugge potrebbero rappresentare un elemento favorevole in un'eventuale trattativa.