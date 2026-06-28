Sull'agenda dell'Inter è in progamma un primo incontro tra la dirigenza e l'entourage di Pio Esposito per discutere il rinnovo del contratto dell'attaccante, considerato uno dei punti fermi del progetto tecnico. Come confermato dal Corriere della Sera, il club vuole blindare il classe 2005 dopo l'ottima crescita mostrata nell'ultima stagione e intende premiarne i progressi con un nuovo accordo. La società vede in Esposito uno dei protagonisti dell'Inter del futuro e punta a definire al più presto l'intesa per allontanare qualsiasi possibile interesse da parte di altri club.

Khalaili nel mirino: duello aperto con il Napoli



Parallelamente la dirigenza continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno capace di rinforzare la fascia destra. dopo l'addio di Dumfries. Conferme su Anan Khalaili, classe 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Sul giocatore, però, la concorrenza del Napoli è forte. Il club partenopeo è in corsa da tempo, il club belga valuta il giocatore circa 25 milioni di euro.

Per la difesa piace Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea che da diverse stagioni viene accostato ai nerazzurri. Il club inglese continua a valutare il giocatore circa 35 milioni di euro. Anche il Como segue con interesse il difensore inglese.