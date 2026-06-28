Ivan Perisic e l'Inter, un legame infinito. Al termine della vittoria per 2-1 della Croazia contro il Ghana, successo che ha permesso alla nazionale balcanica di conquistare la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale, l'esterno offensivo ha lasciato aperto uno spiraglio a un possibile ritorno in nerazzurro. Il club, dopo l'addio di Dumfries, è alla ricerca almeno di un altro esterno da aggiungere alla collezione.

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il classe 1989 ha commentato le indiscrezioni di mercato che lo hanno accostato nelle scorse settimane al suo ex club. "A gennaio ero vicino, il Psv non mi ha lasciato. Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare", le sue parole.

Le parole di Perisic e il "messaggio" a Marotta e Ausilio



Perisic non ha nascosto che il ritorno a Milano sarebbe potuto andare in porto qualche mese fa, ma la trattativa si è fermata per la volontà del PSV di trattenerlo fino al termine della stagione.

Le parole di Perisic rappresentano un chiaro messaggio nei confronti della dirigenza dell'Inter. Il croato sembra non aver chiuso la porta a un ritorno e lascia intendere che, qualora il club decidesse di affondare il colpo, la sua disponibilità non mancherebbe.