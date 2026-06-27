Tarik Muharemovic è un nome da tenere in considerazione in chiave Juventus. I bianconeri, riporta Matteo Moretto, al momento sono concentrati su altre operazioni come quella di Randal Kolo Muani ma non perdono di vista il Nazionale bosniaco, giocatore che piace molto all'estero. La Juve però ha questa sorta di prelazione si di lui, anche quando l'Inter pensava a lui ma ha dovuto mollare il colpo in quanto non si è verificata l'uscita di Alessandro Bastoni, situazione intrecciata a quella del giocatore del Sassuolo.