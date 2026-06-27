Era già un nome caldo in orbita Inter nello scorso inverno, quando Denzel Dumfries sembrava diretto verso Liverpool e la dirigenza dell'Inter aveva individuato in Brooke Norton-Cuffy il sostituto ideale dell'ex PSV Eindhoven. L'affare con il Genoa era stato più che imbastito: accordo tra società, ok entusiasta da parte del giocatore, ma alla fine non fu necessario fare nulla per la permanenza a Milano del neerlandese. Che però ora è andato al Real Madrid e per la sua sostituzione, dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, il nome del terzino del Grifone riguadagna quota secondo la Gazzetta dello Sport.

Spesa inferiore, ma anche qui tanta concorrenza

L'Inter, a prescindere, si prenderà tutto il tempo necessario per arrivare alla soluzione migliore. Al vaglio degli uomini mercato nerazzurri per la fascia destra ci sono svariati nomi, considerando pure che ad oggi nel ruolo la rosa conta solo Luis Henrique e Andy Diouf, per di più entrambi adattati. Ma nella lista dei candidati è tornato il nome di Norton-Cuffy, che secondo la Rosea comporterebbe un esborso decisamente inferiore rispetto a Palestra: sarebbe più che sufficiente un'offerta tra i 18 e i 20 milioni, ma occhio alla concorrenza di Juventus, dove troverebbe quel Marco Ottolini che lo portò in Italia, del Napoli in cerca di un back-up di Giovanni Di Lorenzo e della Fiorentina. Il che significa che l'insidia asta è all'orizzonte.