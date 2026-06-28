L'Inter è pronta a blindare Francesco Pio Esposito. Come confermato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti con l'entourage per prolungare il contratto dell'attaccante fino al 2031, estendendo di un ulteriore anno l'attuale accordo.

Il rinnovo rappresenterebbe un chiaro segnale della fiducia che il club ripone nel centravanti classe 2005. Oltre all'allungamento della durata del contratto, il nuovo accordo dovrebbe prevedere anche un adeguamento dell'ingaggio, oggi pari a circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, come riconoscimento per il percorso di maturazione e per il ruolo sempre più centrale all'interno del progetto tecnico.

Un compleanno speciale tra vacanze e futuro



Pio Esposito festeggia oggi il suo 21esimo compleanno, anche se avrebbe preferito viverlo da protagonista al Mondiale con la maglia dell'Italia. Terminati gli impegni con la Nazionale, conclusi con altri due gol, Esposito si sta concedendo qualche giorno di vacanza. Nei giorni scorsi ha fatto anche ritorno al centro sportivo San Filippo di Brescia, dove ha mosso i primi passi nel calcio, salutando i giovani della Voluntas Brescia e ricordando le proprie origini.

Esposito sarà uno dei primi punti di riferimento offensivi di Chivu durante il ritiro precampionato. L'allenatore nerazzurro dovrà infatti fare i conti con le assenze di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Bonny, ancora impegnati al Mondiale e destinati a rientrare soltanto dopo le rispettive vacanze. Per questo motivo il giovane centravanti sarà chiamato a guidare l'attacco nelle prime settimane di preparazione, un'occasione importante per confermare quanto di buono ha già mostrato nella sua prima stagione con la prima squadra.