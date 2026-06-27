Maurizio Mariani sarà l'arbitro di Brasile-Giappone, sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Per il direttore di gara della sezione di Roma si tratta della terza designazione nella rassegna iridata, dopo aver già arbitrato Arabia Saudita-Uruguay (1-1) e Colombia-Repubblica Democratica del Congo (1-0).
Ad assistere Mariani ci saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato allo svizzero Sandro Schärer. Il connazionale Stéphane De Almeida sarà invece assistente di riserva. La sfida tra Brasile e Giappone è in programma lunedì 29 giugno a Houston, con calcio d'inizio fissato alle 19:00 italiane.
Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 21:00
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
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