Sfumato Marco Palestra, l'obiettivo principale nella prima fase del mercato dell'Inter, l'unica novità delle ultime ore in Viale della Liberazione riguarda i contatti continui con l'entourage di Francesco Pio Esposito per il rinnovo dell'attaccante classe 2005.

A proposito di rinforzi per la fascia destra, per colmare il vuoto che si creerà dopo l'addio di Denzel Dumfries, promesso sposo del Real Madrid, i nerazzurri si sono inseriti nella corsa per Anan Khalaili, laterale israeliano classe 2004 che l'Union Saint-Gilloise valuta attorno ai 25 milioni di euro. La cifra potrebbe lievitare, visto che sul giocatore c'è da tempo il Napoli e, in futuro, non è escluso che possano interessarsi altri club. Generando la più classica delle aste di mercato. Lo riporta Sky Sport.