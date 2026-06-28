L'Inter continua a lavorare sul mercato alla ricerca del profilo ideale per rinforzare la corsia di destra. Dopo l'addio di Denzel Dumfries e il mancato approdo di Palestra, finito al Chelsea, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Anan Khalaili uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità dell'olandese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione ha chiesto informazioni sull'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, considerato uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo.

La concorrenza, però, è particolarmente agguerrita. Sul classe 2004 si è infatti mosso con largo anticipo il Napoli, deciso a chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile per mettere a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri un rinforzo di qualità sulla fascia destra.

Il Napoli è in vantaggio nella corsa al giocatore



Il club azzurro avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il calciatore per un contratto di cinque anni. Resta invece da trovare l'accordo economico con l'Union Saint-Gilloise, che valuta Khalaili circa 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dal Napoli che sta cercando di abbassare le richieste della società belga.

L'Inter osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che il tempo potrebbe risultare determinante. I nerazzurri, infatti, seguono il giocatore come possibile soluzione per la fascia destra, ma al momento sembrano inseguire un Napoli che si è mosso in anticipo e che può contare anche sulla volontà del calciatore di trasferirsi in azzurro.

I numeri



Cresciuto nel Maccabi Haifa prima del trasferimento in Belgio, l'esterno israeliano abbina velocità, resistenza fisica e grande capacità di coprire l'intera fascia. Nell'ultima stagione ha collezionato 6 reti e 6 assist, mettendosi in evidenza anche in Champions League con tre gol, tra cui uno realizzato contro l'Atalanta.

Le sue caratteristiche lo rendono un giocatore moderno, efficace sia in fase offensiva sia nei ripiegamenti difensivi, qualità particolarmente apprezzate dai club italiani.. L'Inter continua a monitorare la situazione e valuta se affondare il colpo per assicurarsi un esterno giovane e di prospettiva, mentre il Napoli prova ad accelerare per chiudere l'operazione prima dell'inserimento definitivo della concorrenza.