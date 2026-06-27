L’avventura della Nazionale Under 19 è partita ieri sera, quando gli Azzurrini di Alberto Bollini hanno raggiunto il Galles, sede della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio. L’Italia è arrivata a Conwy dopo aver chiuso il Gruppo 9 del primo turno delle qualificazioni, andato in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia, al primo posto con 7 punti, e dopo aver concluso il Gruppo 6 della fase élite, giocato dal 25 al 31 marzo in Calabria, ancora in vetta.

Le assenze

Gli Azzurrini prima della partenza per il Galles - sottolinea la Federacalcio - hanno però dovuto fare i conti con alcune assenze, a partire dai gioielli del Borussia Dortmund, entrambi classe 2008, Samuele Inácio e Luca Reggiani. Out anche Alessio Cacciamani, centrocampista classe 2007 di proprietà del Torino, reduce dall’ultima stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Alle precedenti assenze si aggiungono poi quelle dei centrocampisti Wisdom Serebour Acquah, classe 2007 del Torino, e Federico Steffanoni, classe 2008 dell’Atalanta, costretti al forfait per infortunio dopo aver preso parte allo stage di preparazione di Coverciano, andato in scena dal 22 al 25 giugno.

L’Italia, inserita nel Gruppo B, esordirà lunedì 29 giugno contro la Serbia, prima di affrontare Croazia e Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio e domenica 5 luglio. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali.In palio, oltre al titolo europeo, c’è anche il pass per il prossimo Mondiale Under 20, in programma nel 2027 tra Azerbaigian e Uzbekistan: a staccarlo saranno le quattro semifinaliste e la vincente del play-off tra le due terze classificate.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).