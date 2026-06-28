L'Argentina supera la Giordania per 3-1 e conquista la terza vittoria consecutiva nel proprio cammino mondiale. Tra i protagonisti della serata c'è Lautaro Martinez, che finalmente trova il primo gol della sua competizione dopo essere rimasto a secco nelle prime due gare. L'attaccante dell'Inter, schierato titolare da Lionel Scaloni al fianco di Julian Alvarez, ha saputo sfruttare al meglio l'occasione concessa dal ct Scaloni.

Prima del gol, Lautaro aveva già sfiorato il vantaggio colpendo una traversa. Pochi istanti dopo, sulla stessa azione, un fallo su Senesi ha portato al calcio di rigore trasformato con freddezza dal capitano dell'Inter. Rete del 2-0 (primo gol al 19esimo a firma di Lo Celso) festeggiata con un'esultanza liberatoria per scrollarsi di dosso la pressione. 

Lautaro ha continuato a rendersi pericoloso anche nella ripresa, andando vicino alla doppietta con un potente tiro dalla distanza che si è stampato ancora una volta sulla traversa. Dopo circa un'ora di gioco ha lasciato il posto proprio a Messi, ricevendo un caloroso abbraccio dal capitano argentino, simbolo del forte legame tra i due.

Messi continua a infrangere record


L'ingresso in campo di Messi ha infiammato i 70mila spettatori presenti allo stadio di Dallas. Dopo aver iniziato la partita dalla panchina per rifiatare, il numero 10 ha impiegato pochi minuti per lasciare ancora una volta il segno.

Dopo una prima punizione terminata di poco alta, Messi ha trovato il gol all'80', trasformando magistralmente un altro calcio piazzato conquistato da lui stesso. Si tratta della sua 19esima rete ai Mondiali, della settima consecutiva nella competizione (nuovo record) e della sesta in questa edizione, numeri che lo confermano capocannoniere del torneo. Oltre allo spettacolo offerto da Messi, però, l'Argentina può sorridere anche per il ritorno al gol di Lautaro. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 08:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.