"Ho detto a Luka Modric che gioca ancora come se avesse vent'anni". Parole e musica di Petar Sucic, autore ieri del gol dell'1-0 nella partita vinta dalla Croazia contro il Ghana, che nel dopopartita ha esaltato la prestazione del suo capitano, avversario in campionato col Milan ma leader carismatico e tecnico della sua Nazionale. Nel dopogara, ovviamente, il centrocampista del Milan ha commentato queste dichiarazioni: "Beh, lo ringrazio... Ha giocato una partita davvero fenomenale, dimostra di essere il presente di questa Nazionale, non solo il futuro. Gli auguro tutto il meglio per tutte le partite che disputerà con questa Nazionale, e che possa continuare così".

Riguardo al messaggio del CT Zlatko Dalic dopo la partita.

"Si è congratulato con noi, era contento. Ha detto che dobbiamo riposarci e prepararci per quello che ci aspetta. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, ma ne vogliamo ancora di più".

Il prossimo match sarà contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

"Sono fenomenali, una grande squadra, lotteremo, daremo il massimo. Non avevo preferenze su chi avremmo affrontato. Di certo non saranno contenti nemmeno loro di vederci dall'altra parte. Non dobbiamo avere paura di niente, dobbiamo solo dare il massimo e qualunque cosa accada. Sì, li abbiamo affrontati in un'amichevole, ma le amichevoli sono tutta un'altra cosa. Le partite ufficiali, e soprattutto ai Mondiali, sono, non dico uno sport diverso, ma sono completamente diverse. Obiettivamente, nelle amichevoli non si gioca a duecento all'ora, ma qui sì. Dobbiamo riposare bene, prepararci e giocare una grande partita".