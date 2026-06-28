L'Inter ha cambiato rapidamente strategia dopo il mancato arrivo di Palestra e ha individuato in Khalaili il principale candidato per raccogliere l'eredità di Dumfries sulla corsia destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro si è inserito con decisione nella corsa all'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il classe 2004 piace per la sua capacità di coprire tutta la fascia, la velocità e la predisposizione sia alla fase offensiva sia a quella difensiva.

Il Napoli resta avanti, ma l'Inter prova l'inserimento



Il Napoli ha iniziato a lavorare sull'operazione con largo anticipo, trovando già un'intesa con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Resta invece ampia la distanza con l'Union Saint-Gilloise, che continua a valutare il cartellino circa 25 milioni di euro, mentre la prima proposta del club azzurro si sarebbe fermata tra i 14 e i 15 milioni.

L'inserimento dell'Inter ha cambiato gli equilibri della trattativa. Marotta, Ausilio e Baccin, inizialmente convinti di chiudere per Palestra, hanno immediatamente iniziato a raccogliere tutte le informazioni necessarie sull'esterno israeliano, considerato anche economicamente più accessibile rispetto ad altri obiettivi valutati nelle scorse settimane.

Molina tra le alternative: i nomi



Oltre a Khalaili resta viva anche la candidatura di Nahuel Molina. L'esterno dell'Atletico Madrid rappresenta un profilo di maggiore esperienza internazionale grazie ai successi con la nazionale argentina e al percorso nel campionato spagnolo. L'operazione, tuttavia, avrebbe costi decisamente più elevati: l'Atletico chiede circa 30 milioni di euro, mentre il giocatore punta a un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro annui.

In lista figurano anche Andrea Cambiaso, Brooke Norton-Cuffy, Dan Ndoye e Michael Kayode, anche se al momento sembrano piste meno avanzate rispetto a quella che porta a Khalaili.