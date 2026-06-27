Peter Sucic festeggia nel migliore dei modi la sua 20ª presenza con la Croazia. Il centrocampista dell'Inter ha infatti sbloccato la sfida contro il Ghana ai Mondiali, realizzando la rete del momentaneo vantaggio della formazione a scacchi.

Dopo circa mezz'ora di gioco, Sucic ha lasciato partire un preciso destro dalla distanza che ha sorpreso il portiere ghanese Asare, regalando l'1-0 alla Croazia. Per il centrocampista nerazzurro si tratta del primo gol in una Coppa del Mondo e della seconda rete complessiva con la maglia della Nazionale maggiore.

La rete di Sucic permette alla Croazia di salire, almeno momentaneamente, al comando del girone L, approfittando anche dello 0-0 tra Inghilterra e Panama nell'altra sfida del gruppo.