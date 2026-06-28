La nazionale svizzera di Manuel Akanji incrocerà il suo passato ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 quando, nelle notte italiana di venerdì, se la vedrà con l'Algeria dell'ex commissario tecnico Vladimir Petkovic. Una sfida che si è materializzata nelle scorse ore, attraverso una serie di combinazioni scaturite dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 tra le Volpi del Deserto e l’Austria. "Lo staff ha seguito insieme in albergo la partita tra Algeria e Austria. È stato un incontro appassionante con un finale molto vivace. L’Algeria è un avversario interessante con molte qualità individuali e non vediamo l’ora di giocare questa partita", ha commentato Murat Yakin, ct dei rossocrociati, a SRF.