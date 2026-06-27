Nella puntata di ieri del Salotto di FcInterNews, Filippo Tramontana ha puntato il dito contro la proprietà americana dopo le ultime vicende di calciomercato. Dopo aver perso Palestra sul più bello, ora l'Inter è chiamata al riscatto. Ma i paletti imposti da Oaktree rendono tutto più difficile. E intanto il Como ricompra Nico Paz e il Milan spende oltre 70 milioni di euro per Gonçalo Ramos. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.