Il Como non ha alcuna intenzione di rallentare sul mercato. Dopo aver definito l'operazione che riporterà Nico Paz in biancoblù, il club lariano continua a lavorare per rinforzare la rosa e ha individuato un nuovo obiettivo per la difesa.

Offerta per Chalobah

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Como ha messo nel mirino Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea classe 1999. Per convincere il club londinese, la società guidata dalla famiglia Hartono avrebbe già presentato un'offerta da 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Il Chelsea chiede di più

La proposta, però, non è sufficiente. Il Chelsea valuta infatti il giocatore 35 milioni di euro complessivi, chiedendo una parte fissa da 30 milioni a cui aggiungere 5 milioni di bonus. La distanza tra domanda e offerta resta dunque di circa 8 milioni di euro, ma i contatti tra le parti proseguono.

Una stagione da protagonista

Chalobah arriva da un'annata molto positiva in Premier League, nella quale ha collezionato 34 presenze e realizzato 3 gol, confermandosi uno dei difensori più affidabili della rosa dei Blues.

Il Como punta a regalare a Cesc Fabregas un altro rinforzo di alto livello per affrontare al meglio la prossima stagione, ma servirà uno sforzo economico ulteriore per convincere il Chelsea a lasciar partire il difensore inglese.